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Tres delincuentes coparon una casa y se llevaron 20 mil dólares

En la vivienda se encontraba un matrimonio de 68 y 65 años. Los delincuentes ingresaron por una puerta del fondo de la vivienda que estaba sin tranca y con armas los amenazaron.

Archivo

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Sobre las 23:30 de este viernes tres delincuentes vestidos de negro y con chalecos antibalas ingresaron en una vivienda donde había un matrimonio de 68 y 65 años, en Garita y la ruta 101. Ingresaron por una puerta del fondo de la vivienda que estaba sin tranca y con armas los amenazaron y les exigieron dinero.

Según la denuncia del matrimonio, los delincuentes, tras realizar un gran desorden en la casa, les robaron unos 20 mil dólares en efectivo y se llevaron el dispositivo de almacenamiento de las cámaras de videovigilancia para evitar que quedase el registro de las imágenes. Las víctimas resultaron ilesas y Policía Científica trabajó en el lugar recabando evidencia para dar con los responsables.

El copamiento y la rapiña ocurrió próximo al barrio privado Carmel, a unos cuatro kilómetros de distancia, donde dos horas después cinco delincuentes, dos de ellos también con chalecos antibalas, ingresaron armados y redujeron a los porteros.

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