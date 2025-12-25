Transporte y otros servicios: así es la frecuencia de ómnibus en Montevideo este jueves 25 de diciembre

A partir de este jueves 25 de diciembre, el transporte público de Montevideo funciona con frecuencias reducidas. Durante esta jornada hay una disminución en la frecuencia, mientras que el jueves 1º de enero de 2026 no habrá servicio, al tratarse de un feriado no laborable y conmemorarse el Día del Transportista. Las líneas retomarán su frecuencia habitual con los primeros servicios del viernes 2 de enero.

En cuanto a otros servicios municipales, los cementerios funcionarán con horarios especiales el 25 de diciembre y el 1º de enero de 2026. Parque del Norte y Buceo abrirán de 8:00 a 16:00; Cerro y Paso Molino, de 8:00 a 14:00; y el Cementerio Central, de 9:00 a 15:00. El Servicio de Guardavidas en playas funcionará con normalidad durante esas fechas.

Villa Dolores y el Parque de la Amistad permanecerán cerrados este 25 de diciembre y el 1º de enero de 2026. El Parque Lecocq también estará cerrado durante esas jornadas. El Jardín Botánico no abrirá este 25 ni el 1º de enero, mientras que el Parque Punta Espinillo sí estará habilitado ambos días en el horario de 6:00 a 22:00.

En el área cultural, el Teatro Solís permanecerá cerrado este 25 de diciembre y el 1º de enero. El Mirador Panorámico tampoco abrirá en esas fechas. El Mercado Agrícola de Montevideo permanecerá cerrado este miércoles 25 y el jueves 1º de enero de 2026.

El Espacio Modelo estará cerrado este 25 de diciembre y, además, no abrirá del 1º al 15 de enero de 2026 por tareas de mantenimiento, retomando la actividad el 16 de enero con horario de verano. En tanto, el Espacio Colabora permanecerá cerrado al público del 2 al 17 de enero inclusive.

En el área de género, todas las sedes de Comuna Mujer permanecerán cerradas este 25 de diciembre y el 1º de enero de 2026. Sin embargo, el servicio de atención presencial para mujeres en situación de violencia de género, ubicado en Soriano 1426 planta baja, funcionará con normalidad todos los días del año, de 18 a 21 horas, al igual que la línea telefónica 1950 8888.

Por último, en materia de servicios sociales, la Unidad de Atención y Orientación sobre Servicios Sociales y las policlínicas municipales permanecerán cerradas este 25 de diciembre y el 1º de enero de 2026.