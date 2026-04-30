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Desvíos

Tránsito cortado en Avenida del Libertador, a metros del Palacio Legislativo, por armado de escenario para el 1° de mayo

El escenario está siendo armado en Avenida del Libertador y Venezuela, por lo que hay desvíos en la zona.

Corte en Avenida del Libertador y Venezuela.

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Importantes desvíos de tránsito hay en la zona del Palacio Legislativo, sobre Avenida del Libertador, en dirección al Centro. Ocurre por el armado del escenario para el tradicional acto del 1° de mayo, en el Día de los Trabajadores.

El escenario está siendo armado en Avenida del Libertador esquina Venezuela. No está permitido el paso vehicular en ninguno de los dos sentidos, por lo que es recomendado evitar la zona.

El corte está previsto, al menos, este jueves y viernes.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 
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