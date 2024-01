El alcalde del Municipio F , Juan Pedro López, sostuvo que los vecinos de su zona se sienten discriminados por la Intendencia de Montevideo al ver cómo no se recoge la basura de los contenedores. López dijo a Subrayado que viven una situación "100% crítica" y que siente que cuando ingresa a su municipio pareciera que no está en la ciudad.

López comentó que la basura está todos los días en la calle y no dentro de los contenedores. Reclama a la comuna la recolección de los residuos y sostuvo que no es justo para un vecino tener un basural frente a su casa. "Que me diga qué es lo que está pasando, porque es una tomada de pelo, me parece que se están riendo de los vecinos y no está bueno eso", dijo.