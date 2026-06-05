"Toda Ciudad del Plata está muy conmovida": hubo movilización tras femicidio de Avril, en reclamo de justicia

Vecinos y allegados a Avril realizaron una movilización por el femicidio de Avril en Ciudad del Plata. Este viernes, el joven que la mató a puñaladas fue declarado inimputable, y la investigación continúa . Reclaman justicia.

Avril tenía 19 años y fue asesinada sobre las 21 horas de este miércoles tras ser atacada con un arma blanca en una calle del barrio San Fernando, a pocas cuadras del Hospitalito de Ciudad del Plata.

"Toda Ciudad del Plata está muy conmovida", aseguró una de las mujeres que se movilizó.

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Un joven de 21 años, que se entregó a la Policía, es investigado por un delito de homicidio muy especialmente agravado en modalidad de femicidio, aunque fue declarado inimputable y esperará los avances del caso internado en un centro de salud mental.

Ambos se conocían, vivían en el mismo barrio y habían sido compañeros de estudio. No había un vínculo afectivo entre ambos ni denuncias previas.

El jueves, tras conocerse el caso, el liceo 1 al que asistía Avril interrumpió las aulas para acompañar a la familia de la joven.