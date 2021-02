Titular de la Cámara de Diputados Martín Lema admitió que le gustaría ser candidato presidencial

En las últimas semanas se informó que durante el primer año de gestión en Diputados se ahorraron 4 millones de pesos y parte de ese dinero fue al Fondo Coronavirus.

En una entrevista con El País, Lema repasó su trabajo como parlamentario y dijo que le gustaría, eventualmente, aspirar a la Presidencia de la República "si las condiciones y el contexto acompañan".

El legislador aclaró, sin embargo, que "hoy la principal tarea es trabajar y rendir cuentas".

El comentario de Lema hizo que algunos dirigentes del Partido Nacional reflexionaran sobre el tema.

“Cada uno es libre de opinar sobre su carrera como entienda que es lo correcto”, pero el partido “en este momento se tiene que dedicar a gobernar, no a hablar de candidatos”, dijo a La Diaria el diputado Sebastián Andújar del sector "Todos"

Andújar afirmó que el Partido Nacional (PN) tiene “muchos nombres interesantes, muchísima gente con mucha experiencia que ha hecho un recorrido muy interesante, para brindarles mucho al partido y al país”.

Según él, "muchos compañeros no han expresado su deseo de ser [candidatos] por una cuestión de tiempo, pero no significa que no lo puedan hacer”.

El diputado canario dijo que esta expresión de deseo puede obedecer a una interna en la Lista 404 que es una parte del Partido Nacional.

El diputado de la lista 250 Álvaro Viviano aseguró que ve a Lema “como un dirigente promisorio, con muchas ganas, muy inteligente y muy capaz”, pero coincidió con Andújar en que “para la elección de 2024 aún falta muchísimo”.

"Me parece que se apuró”, dijo a la diaria.

“Cada uno tiene su estrategia, en mi opinión no es momento de hablar de presidencias ni de futuros candidatos cuando recién estamos saliendo de una situación complicada sanitaria”, aseguró el diputado Álvaro Dastugue, que pertenece a la llamada "bancada evangélica" . En las últimas elecciones, Dastugue apoyó la candidatura de Sartori.

Dastugue dijo desconocer las proyecciones de su líder, el senador Juan Sartori, dado que hace “prácticamente cinco meses” que no se comunica con él.

Para el senador Jorge Gandini, Lema fue “honesto y sincero” y aseguró que estas manifestaciones no lo sorprendieron.

“Quienes lo conocemos a Lema sabemos que es un tipo que se prepara, que es capaz y que tiene norte en su vida. Sabemos que es una aspiración o un objetivo que legítimamente puede tener”, dijo el líder de Por la Patria.

Sin embargo, dijo, las candidaturas presidenciales “no es un tema que se haya tratado en ningún ámbito” del PN hasta el momento.

“Estamos lejísimo y todos con la cabeza puesta en otra cosa”, concluyó.