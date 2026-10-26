Tapiaron la boca de drogas de donde salieron los hombres que fueron perseguidos y baleados por la Policía

Personal de la Intendencia de Montevideo y de la Brigada Antidrogas tapiaron este lunes de mañana la boca de venta de drogas ubicada en avenida San Martín y Rivadavia. Desde allí habían salido los ocupantes del auto que protagonizó una persecución policial que terminó a tiros por parte de la Policía en Jardines del Hipódromo.

El procedimiento ocurrió luego de que, en la madrugada del jueves 22 de octubre, policías persiguieran durante varios kilómetros un auto eléctrico blanco. El seguimiento terminó en General Flores y Guerra, con un dominicano de 40 años muerto, dos hombres de 19 y 23 años heridos y otro de 31 con un roce de bala.

El vehículo, que tenía al menos 15 impactos de bala, había sido visto en la zona de la boca de drogas unas horas antes. Sobre las 23:00 del miércoles, delincuentes que circulaban en otro auto habían pasado por el lugar y disparado varias veces contra la vivienda.

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A las 3:00 del jueves, el auto eléctrico salió de esa zona. Los policías iniciaron una persecución que atravesó varios barrios de Montevideo. Se presume que uno de los ocupantes logró bajarse en una zona de pasajes de Piedras Blancas y escapar a pie. Los otros cuatro continuaron la fuga hasta que fueron interceptados y baleados en el Hipódromo de Maroñas.

El hombre fallecido trabajaba como chofer de aplicaciones. La Policía y la Fiscalía de Homicidios investigan si tenía vínculo con los demás ocupantes y cómo lo contactaron. Según fuentes del Ministerio del Interior, hasta el momento no surge que hubiera acudido a un viaje solicitado mediante la aplicación.

Uno de los ocupantes dijo que estaba con otros dos amigos en la vivienda donde funcionaba la boca de drogas y que le pidieron al conductor que los fuera a buscar. También señaló que el chofer no detuvo la marcha durante la persecución porque “entró en desespero”.

La Fiscalía de Homicidios tomó declaración a los policías que participaron en el procedimiento, quienes trabajan en distintas unidades y fueron desarmados de forma preventiva. La investigación también incluye peritajes de Policía Científica y el relevamiento de cámaras de seguridad.