La Bolsa de San Pablo se desploma y el real cae más de 10% tras la victoria de Lula en Brasil

La Bolsa de San Pablo se desplomó casi 17% en la apertura de este lunes, tras la reelección del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva frente al conservador Flávio Bolsonaro, quien se negó a aceptar su derrota y anunció que pedirá la anulación de los comicios.

La fuerte caída del índice de referencia Ibovespa provocó la suspensión de las transacciones durante 30 minutos, según un comunicado de la plaza bursátil B3. Antes de la apertura, se activó el mecanismo conocido como circuit breaker, previsto para momentos de fuertes caídas del mercado.

La moneda brasileña también se desplomó. El real perdía 10,7% frente al dólar y cotizaba a 5,5750 reales por unidad de la divisa estadounidense, en medio de la preocupación de los mercados por la intención de Bolsonaro de impugnar los resultados electorales.

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A sus casi 81 años, Lula ganó el balotaje del domingo con cerca del 52% de los votos, frente al 48% de Bolsonaro, senador e hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que había ganado la primera vuelta y llegaba como favorito.

Tras la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta, el Ibovespa se había disparado hasta alcanzar un récord de 210.000 puntos. Este lunes, en cambio, cayó hasta unos 170.000 puntos, un nivel inferior al que registraba antes de las elecciones.

El mecanismo de suspensión de operaciones ya se había aplicado en momentos críticos para los mercados, como la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, en 2008, y la pandemia de covid-19, en 2020.

Lula llega al final de su tercer mandato con un nivel récord de empleo e inflación controlada, pero con un gasto público y una deuda crecientes. Muchos brasileños se quejan de la pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento de las familias preocupa a las autoridades.

Brasil mantiene una de las tasas de interés de referencia más altas del mundo, en un esfuerzo por controlar la suba de precios.

FUENTE: AFP.