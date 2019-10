Talvi acusó al FA de usar el gobierno para seguir en el poder

Talvi aseguró que un “estado fuerte es el que hace las cosas bien con la menor cantidad de recursos posibles”. En tanto, manifestó que de llegar al gobierno re diseñará y re formulará el Estado.

Con respecto a esto, Talvi dijo que esto no implica echar a nadie y que no va haber programas "que no sirvan para nada".

"El Estado no va a ser un local de fiestas para los aparatos políticos que quieren usar el estado para sostenerse, esto es lo que el Frente Amplio hizo con el estado en los últimos 15 años" concluyó.