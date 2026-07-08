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VIDEO DE LA RAPIÑA

Tacuarembó: una pareja llegaba a su casa de noche y fueron abordados por delincuentes que los rapiñaron y golpearon

Ocurrió el martes al caer la noche en Tacuarembó, cuando la pareja llegaba a su casa. Antes de entrar fueron abordados por delincuentes que los golpearon, les tiraron gas en la cara y los rapiñaron.

Cámara de seguridad registró la rapiña a la pareja en Tacuarembó.

Cámara de seguridad registró la rapiña a la pareja en Tacuarembó.

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La pareja llegaba a su casa en Tacuarembó luego de una jornada de trabajo cuando fueron abordados de forma muy violenta por dos delincuentes.

El hombre y la mujer llegaron en su auto, bajaron y antes de poder entrar a su casa fueron golpeados por los delincuentes, que les tiraron gas en la cara y los rapiñaron.

Los ladrones escaparon en un auto que poco después fue incendiado cerca de la reserva departamental.

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La mujer contó a Subrayado lo sucedido: “Fueron muy violentos, con armas, con gases, picanas, venían encapuchados. A mi compañero lo agarraron en la puerta de entrada, lo golpearon con el arma, le robaron el bolso que traía del trabajo y se fueron en un auto. Le pegaron un culatazo. Fue muy violento”.

El auto que usaron los delincuentes, incendiado poco después de la rapiña:

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