Tabaré Vázquez responderá por escrito a citación por actas sobre Gilberto Vázquez

Fernández afirmó que Presidencia nunca accedió a las actas, motivo por el cual no se enteraron de las confesiones de los crímenes. En tal sentido, explicó que “se pensó que se estaba homologando, como es natural, un fallo que recaía sobre la fuga del Hospital Militar”.

La misma comisión del Senado citó al ex presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien este lunes respondió a la citación. “Por razones obvias, de amplio conocimiento público, no lo haré de manera presencial”, respondió Vázquez. “Por lo tanto, solicito que las preguntas que se me quieran plantear al respecto me las hagan llegar por escrito, a las que responderé de la misma manera”, pidió el exmandatario.

El senador nacionalista Jorge Gandini, integrante de la comisión, no obstante, criticó la dificultad de la modalidad por escrito y dijo al diario El País que, de esta forma, el expresidente no permite la repregunta, lo que “le quita mucha riqueza al intercambio”. Gandini indicó que estos días trabajarán en las preguntas por escrito.