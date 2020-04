Mediante un comunicado, la SCJ explicó que en febrero ya se desestimó un recurso de casación contra la sentencia que confirmaba la extradición del narco a Estados Unidos.

Por su parte, las autoridades norteamericanas expresaron que aceptaban que el sujeto no sería juzgado en dicho país por delitos distintos a los señalados en la extradición y que no se le aplicara la pena de muerta; sin embargo, no aceptaron la condición relativa a que no se le impondría le pena de prisión perpetua, por no estar previsto en el tratado de extradición vigente y por tanto, esto podría estar sujeto a esa condición.

Por sentencia el 30 de marzo, el juzgado letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno resolvió: "no hacer lugar al cese inmediato del arresto administrativo del Sr. G.G.V y que se coordine la entrega y traslado al Estado requirente" expresa la SCJ.

Asimismo, el Tribunal de Apelaciones en los Penal de 4º Turno confirmó la extradición y la SCJ no admitió el recurso de casación que la defensa del narco mexicano "había puesto contra dicha decisión". La SCJ fundamentó esta ratificación expresando que "por definición, la resolución que resuelve un incidente tiene naturaleza de sentencia interlocutoria simple, respecto de la cual no procede el recurso de casación, por lo que corresponde declarar inadmisible la impugnación deducida".