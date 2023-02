Sumario con separación del cargo para fiscal adscripta de Bella Unión denunciada por violencia y amenazas

El hecho denunciado ocurrió en la madrugada del pasado jueves en la casa de una amiga del exmarido de una fiscal. El hombre estaba con su actual pareja cuando la fiscal llegó armada.

Antes, le había enviado un mensaje al teléfono, anunciando que necesitaba hablarle y lo amenazó con que si no la recibía, sucedería una tragedia.

El hombre atendió a la fiscal, ambos discutieron hasta que sacó un arma de fuego y lo amenazó de muerte, también infirió amenazas con la nueva pareja. Esta escuchó los gritos y llamó a la Policía.

La fiscal fue reducida por el hombre, quien le quitó el arma. Enseguida abandonó el lugar. Las víctimas de las agresiones denunciaron la situación ante la Policía.

“Hay una situación que es de público conocimiento y que no voy a dar mayores detalles tomando en cuenta no que se trate de la fiscal, sino que hay un proceso investigativo que legalmente tenemos que mantenerlo con la debida reserva”, dijo el jefe de Policía de Artigas, Adolfo Cuello. Además, indicó que la mujer no fue detenida.

La fiscal había sido sumariada y sancionada hace un año por arrojar un vaso en la cabeza del hombre ahora amenazado. Esto había ocurrido en un restaurante ubicado en el centro de Bella Unión.