Te presentamos los próximos estrenos de la cartelera de cine.
Spider-Man: Un Nuevo Día se estrena a fin de mes y ya están las entradas a la venta
Además varios estrenos para las próximas semanas, llegan a la cartelera de cine Engendro, La Noche del Demonio, Tu Corazón Será Destrozado, Coyote vs Acme, Cómo Robar un Banco y mucho más.
Spider-Man: Un Nuevo Día
Estreno en Uruguay: 29 de julio de 2026
Murió Bonnie Tyler, la cantante británica que saltó a la fama mundial en los 80 con "Total Eclipse of the Heart"
Tras el éxito mundial sin precedentes de Spider-Man: Sin regreso a casa, Spider-Man: Un nuevo día marca un capítulo completamente nuevo para Peter Parker y Spider-Man. Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.
Dirección: Destin Daniel Cretton
Reparto: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo
Género: Acción
Engendro
Estreno en Uruguay: 6 de agosto de 2026
Ansiosos por formar una familia, Saga y su marido británico, Jon, se mudan a la casa aislada en lo profundo del bosque finlandés donde Saga pasó gran parte de su infancia. Pero en cuanto nace su bebé, a pesar de las palabras tranquilizadoras de todos a su alrededor, Saga sabe que algo anda terriblemente mal. Mientras su matrimonio se resquebraja, solo Saga sospecha la inquietante verdad sobre su hijo recién nacido.
Dirección: Hanna Bergholm
Reparto: Pamela Tola, Rupert Grint, Seidi Haarla
Género: Terror, Thriller
La Noche del Demonio; Están Entre Nosotros
Estreno en Uruguay: 20 de agosto de 2026
La Noche Del Demonio: Están Entre Nosotros, Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo.
Dirección: Jacob Chase
Reparto: Amelia Eve, Brandon Perea y Lin Shaye.
Género: Terror
Tu Corazón Será Destrozado
Estreno en Uruguay: 20 de agosto de 2026
Polina llega a un nuevo colegio intentando pasar desapercibida, pero rápidamente se convierte en el blanco de los abusos de sus compañeros. Cuando el chico más temido del colegio interviene, ella acepta un trato inesperado: él fingirá ser su novio para protegerla, pero ella deberá seguir todas sus reglas. Lo que comienza como un acuerdo frío termina convirtiéndose en una relación intensa donde los sentimientos reales comienzan a aparecer… y donde cualquier error puede terminar rompiendo un corazón.
Dirección: Mikhail Morskov
Reparto: Alya Mayer, Daniel Vegas, Evgeniya Loza, Maksim Saprykin
Género: Romance
Coyote vs Acme
Estreno en Uruguay: 27 de agosto de 2026
Dirección: Dave Green
Reparto: Will Forte, Lana Condor, John Cena
Género: Live Action
Sinopsis: Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.
Cómo Robar un Banco
Estreno en Uruguay: 3 de setiembre de 2026
Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.
Dirección: David Leitch
Reparto: Nicholas Hoult, Tati Gabrielle, Zoë Kravitz
Género: Thriller
Código: Venganza
Estreno en Uruguay: 10 de setiembre de 2026
En Código: Venganza, tras presenciar el asesinato de su jefe multimillonario y ser incriminado por el crimen, Cole Reed (Jason Statham) aborda un barco de carga en una misión en solitario para vengar su muerte… solo para descubrir una conspiración internacional.
Dirección: Jean-François Richet
Reparto: Jason Statham, Adrian Lester, Annabelle Wallis, Jason Wong
Género: Acción
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