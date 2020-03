Sotelo se comunicó este jueves de mañana con Da Silveira y le pidió que su designación al frente del Secan sea después de las elecciones departamentales del 10 de mayo.

“Si bien no existe restricción legal ni ética alguna, me pareció necesario tomar esta decisión, para alejar cualquier duda o sospecha sobre los valores y procedimientos de esta administración (y míos en particular) en cuestiones de transparencia y garantías democráticas”, publicó el periodista en Twitter.

Sotelo es uno de los suplentes de la candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor, Laura Raffo. “A partir de hoy me voy a abocar de lleno a trabajar por que Laura Raffo sea la próxima intendenta”, expresó.