Sismos en Venezuela dejan casi 1.500 muertos; el tiempo se agota para hallar sobrevivientes

Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto para hallar sobrevivientes de los terremotos ocurridos hace cuatro días en Venezuela, que dejaron hasta el domingo casi 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

La esperanza de encontrar gente con vida bajo casi 800 edificios colapsados disminuye tras el doble sismo que el miércoles a las 18:06 local sacudió este país sumido en una profunda crisis política y económica.

Con una magnitud de 7,2 y 7,5 y separados por segundos de diferencia, fueron de los más fuertes y devastadores jamás registrados en América Latina.

Pero en medio de la tragedia apareció una buena noticia: un hombre y su hijo adolescente fueron rescatados el domingo en La Guaira, la zona más afectada a 40km de Caracas.

Visiblemente cansados y aún en estado de shock, fueron extraídos de un amasijo de cemento y otros materiales por rescatistas franceses y estadounidenses.

La Guaira parece una zona de guerra. Decenas de edificios colapsaron como castillos de naipes y se transformaron en montañas de arena y escombros.

Con apoyo de brigadas internacionales, los trabajos de rescate avanzan aunque la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno. Socorristas con perros se mueven entre las ruinas, mientras helicópteros y aeronaves estadounidenses Osprey V-22 sobrevuelan la zona.

Una protesta de pobladores obligó este domingo a un grupo de militares a tomar picos y palas y participar en el levantamiento de escombros de un edificio derrumbado.

"El país necesita de ustedes. Baja tu arma, baja los plomos", le grita indignado un hombre a un militar en la zona de Tanaguarena, en La Guaira, constataron periodistas de AFP.

"No tenemos el apoyo para sacar a nuestros familiares, nosotros mismos no podemos", dijo a la AFP Héctor Aguilera, de 60 años. Cuatro de sus familiares quedaron sepultados bajo un edificio colapsado. Recuperaron los cuerpos sin vida de dos personas.

"Sabemos que están muertos, pero aquí estamos esperando la respuesta de las autoridades", añadió. "No tenemos esperanzas, lo que me quedan son los recuerdos".

El último balance oficial es de 1.450 muertos, 20 más que el sábado, y 3.150 heridos. El gobierno evita hablar de desaparecidos, una cifra que Naciones Unidas calcula en más de 50.000.

FUENTE: afp