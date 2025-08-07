Juez declaró el concurso necesario de la herencia de Gustavo Basso y designa un síndico para que la administre

El juez Leonardo Méndez hizo lugar a lo solicitado por abogados de damnificados de Conexión Ganadera y este jueves declaró el concurso necesario de la herencia de Gustavo Basso , el socio de Pablo Carrasco fallecido el año pasado en un accidente de tránsito.

Además, el juez de concurso resolvió “suspender la legitimación para disponer y obligar a la masa, tanto al administrador de la herencia como a sus sucesores, a cualquier título, lo que se comunicará al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Florida de 3er. Turno, en el que se tramita la sucesión, a efectos de que disponga lo pertinente para la conservación de los bienes que integren el inventario”, dice el fallo de Méndez al que accedió Subrayado.

Los abogados de varios damnificados por la estafa de Conexión Gandera y la empresa Hernandarias XIII, propietario de campos arrendados por Carrasco y Basso, “entendieron que la herencia de Gustavo Basso resulta insolvente, puesto que el Sr. Basso era titular de las ambas empresas concursadas y titular de un pasivo millonario, del que deberá hacer frente el socio superviviente, Sr. Pablo Carrasco, y la herencia del Sr. Gustavo Basso”, dice el fallo.

En este sentido el juez de concurso señala “se tiene por acreditada la insolvencia de la herencia del Sr. Basso, así como su condición de empresario al momento de su fallecimiento, y la asunción de obligaciones en tal rol”.

"Véase que no existe liquidez, pese a las sumas millonarias que manejaba en vida el Sr. Basso en el curso de sus negocios, no se indica una sola cuenta bancaria con fondos líquidos para hacer frente a las obligaciones, sino simplemente créditos contra terceros, la mayoría de ellos sin garantías de ningún tipo, y principalmente contra una empresa concursada", dice el juez en su fallo de este jueves.

Y agrega: "Por su parte, de la misma información aportada por la administración de la herencia, los pasivos incluidos en su resumen ascenderían a U$S 8:018.923 (8 millones 18.923 dólares), por lo que cabe concluir, sin esfuerzos, que la herencia del Sr. Gustavo Basso Pallares es insolvente. Resulta insostenible plantear, en el escenario de lo que ha sido el caso de Conexión Ganadera, que uno de sus socios y principal administrador, el Sr. Basso, pudo dejar un patrimonio suficiente a su muerte como para hacer frente a las múltiples obligaciones que, como empresario, no honró en vida".

“En el activo incluye participaciones sociales por U$S 13:422.500, la mayoría, naturalmente, en empresas que han concursado o se encuentran vinculadas al concurso del grupo económico integrado por Conexión Ganadera Ltda., así como U$S 21.984.703, suma esta última principalmente integrada por el adeudo que mantiene el Frigorífico Casablanca SA por apoyo económico brindado en vida por el Sr. Basso, y dicha empresa se encuentra bajo trámite concursal ante el Similar de 2° Turno. Es decir, que del activo referido por la suma de U$S 41:933.651, se encuentra profundamente comprometido, nada más y nada menos, que una suma de U$S 35:407.203, lo que demuestra que el estado patrimonial de la herencia es, cuando menos, infundado, por no tomar en cuenta estos detalles tan significativos. En este escenario, y obviando por completo la actualidad de los acreedores que se hayan presentado a reclamar sus créditos en la herencia, estando únicamente a los datos aportados por el administrador de la herencia, el activo concreto de la sucesión ascendería a U$S 6:526.448, integrados por inmuebles, vehículos y créditos hipotecarios, dando por bueno que estos últimos constituyen hipótesis de primera hipoteca”, detalla el fallo del concurso.