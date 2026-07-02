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AVENIDA ITALIA Y EMILIO ORIBE

Siniestro de tránsito múltiple dejó a dos personas heridas en Punta Gorda

Información primaria indica que tres vehículos son los involucrados en el accidente de avenida Italia y Emilio Oribe.

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Un siniestro de tránsito múltiple dejó a dos personas lesionadas en la noche de este jueves en Punta Gorda.

Información primaria indica que son tres los vehículos involucrados.

El accidente ocurrió en avenida Italia a la altura de Emilio Oribe.

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Personal policial trabaja en el lugar.

En desarrollo.

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