Un siniestro de tránsito múltiple dejó a dos personas lesionadas en la noche de este jueves en Punta Gorda.
Siniestro de tránsito múltiple dejó a dos personas heridas en Punta Gorda
Información primaria indica que tres vehículos son los involucrados en el accidente de avenida Italia y Emilio Oribe.
Información primaria indica que son tres los vehículos involucrados.
El accidente ocurrió en avenida Italia a la altura de Emilio Oribe.
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Personal policial trabaja en el lugar.
En desarrollo.
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