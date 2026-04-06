Un joven de 19 años murió en un siniestro laboral en Lavalleja.
Siniestro laboral fatal en Lavalleja: un joven de 18 años quedó atrapado debajo de un tractor y una chirquera
La Policía informó del hecho este lunes. La víctima se encontraba realizando trabajos agrícolas cuando ocurrió el siniestro, que es investigado por Fiscalía.
Ocurrió en Paso de la Cruz, un paraje rural bajo jurisdicción de la Seccional 2ª de Solís de Mataojo, en la mañana del jueves, sobre las 11:30 horas. La Jefatura de Policía de Lavalleja informó del hecho este lunes.
La víctima estaba realizando tareas agrícolas en un establecimiento de esa zona cuando su cuerpo quedó debajo de un tractor y una chirquera.
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Al lugar concurrió Policía Científica y personal médico, que constató su fallecimiento. La investigación está a cargo de la fiscal Beatriz Protesoni, que trabaja en conjunto con la Policía de Seccional 2ª.
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