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PARAJE PASO DE LA CRUZ

Siniestro laboral fatal en Lavalleja: un joven de 18 años quedó atrapado debajo de un tractor y una chirquera

La Policía informó del hecho este lunes. La víctima se encontraba realizando trabajos agrícolas cuando ocurrió el siniestro, que es investigado por Fiscalía.

Imagen de archivo / AFP

Imagen de archivo / AFP

Ocurrió en Paso de la Cruz, un paraje rural bajo jurisdicción de la Seccional 2ª de Solís de Mataojo, en la mañana del jueves, sobre las 11:30 horas. La Jefatura de Policía de Lavalleja informó del hecho este lunes.

La víctima estaba realizando tareas agrícolas en un establecimiento de esa zona cuando su cuerpo quedó debajo de un tractor y una chirquera.

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Al lugar concurrió Policía Científica y personal médico, que constató su fallecimiento. La investigación está a cargo de la fiscal Beatriz Protesoni, que trabaja en conjunto con la Policía de Seccional 2ª.

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