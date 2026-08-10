RECIBÍ EL NEWSLETTER
MEDIDA GREMIAL

Hay paro del sindicato de Ancap en La Tablada, sin suministro de combustible ni supergás

El paro del sindicato de Ancap es de 24 horas en La Tablada. El martes el paro en Ancap es de 9 a 13 horas en el marco del paro convocado por el PIT-CNT.

planta-la-tablada-ancap-barrio-conciliacion

El sindicato de funcionarios de Ancap realiza este lunes un paro de 24 horas en la planta de La Tablada.

La medida es en protesta por la suspensión de una reunión de negociación prevista para este lunes en el Ministerio de Trabajo.

El presidente de Fancap Salvador Sprovieri dijo al programa Arriba Gente de Canal 10 que el Directorio de Ancap suspendió la reunión y la pospuso hasta el 19 de agosto, extremo rechazado por el sindicato.

cooperativas del transporte convocan a paro por secuestro de omnibus y su conductor por parte de hinchas de cerro
Seguí leyendo

Cooperativas del transporte convocan a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro

El dirigente sindical aseguró que el conflicto en La Tablada lleva “mucho tiempo” y que la empresa estatal “no ha propuesto nada nuevo”.

El paro de este lunes implica que durante todo el día no haya suministro “ni de combustible ni de gas a granel”, aseguró Sprovieri.

Al paro de este lunes se suma el martes el paro convocado por el PIT-CNT, entre las 9 y las 13 horas.

Este segundo paro del martes, asegura Sprovieri, no afectará el suministro general de combustibles.

Temas de la nota

Lo más visto

Cooperativas del transporte convocan a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
DURANTE LA MOVILIZACIÓN DE ESTE LUNES

Cooperativas del transporte convocan a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
11 DE AGOSTO

Fenapes convoca a paro de 24 horas para este martes con adhesión de todos los sindicatos de la enseñanza
PLAZA MATRIZ

Lacalle Pou en acto por 190 años del Partido Nacional: "Estoy tranquilo, satisfecho, no conforme; el fin último fue el bienestar de todos"
Este domingo

Escolta, semáforos en rojo y arrebato: así fue el secuestro de un ómnibus y amenazas al chofer por parte de hinchas de Cerro
CERRITO

Detuvieron en un operativo a delincuente requerido por rapiñas en ómnibus; cumplirá 7 años y 3 meses de prisión

Te puede interesar

Escolta, semáforos en rojo y arrebato: así fue el secuestro de un ómnibus y amenazas al chofer por parte de hinchas de Cerro video
Este domingo

Escolta, semáforos en rojo y arrebato: así fue el secuestro de un ómnibus y amenazas al chofer por parte de hinchas de Cerro
Sindicato reclama al ministro del Interior medidas potentes tras secuestro de un ómnibus y pasajeros video
PARO Y MOVILIZACIÓN

Sindicato reclama al ministro del Interior "medidas potentes" tras secuestro de un ómnibus y pasajeros
Foto: Subrayado. Archivo.
Homicidio en montevideo

Delincuentes mataron a un hombre en Manga; dispararon al menos cuatro veces desde una camioneta

Dejá tu comentario