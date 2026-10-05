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EMPRESAS QUE TRABAJAN PARA CONAPROLE

Sindicato de la industria láctea hará paros de dos horas por turno tras anuncio de 25 despidos

Además, se podrán realizar medidas adicionales como trabajo a reglamento, corte de horas extras y hasta la afectación de tareas y producción para Conaprole, incluida la recepción de leche.

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La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) resolvió este lunes ratificar la declaración de conflicto tras el anuncio de 25 despidos en dos empresas que trabajan para Conaprole en la reposición de productos en góndolas de grandes centros comerciales de Montevideo.

La resolución de la FTIL denuncia represión sindical, precarización laboral y declara al plenario en sesión permanente. Además, anuncia la realización de medidas sindicales sorpresivas con enlentecimiento del tránsito y acción de información y comunicación a la población.

Entre las medidas sindicales, esta semana se realizarán paros de dos horas por turno con corte de horas extras en las 24 horas anteriores y posteriores a cada medida. También, los sindicatos podrán realizar medidas adicionales como trabajo a reglamento, corte de horas extras y hasta la afectación de tareas y producción para Conaprole, incluida la recepción de leche.

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