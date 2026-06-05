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POR CONFLICTO EN LA TABLADA Y CONVENIO COLECTIVO

Sindicato de Ancap realiza un paro en La Tablada de tarde por asamblea: hasta las 13 despachan combustible

El paro del sindicato de Ancap comienza a la hora 13 y es solo en La Tablada. En la asamblea se resolverá la hora en que se levanta el paro. Hasta las 13 despachan combustible.

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El sindicato de funcionarios de Ancap realiza un paro en la planta de La Tablada este viernes desde la hora 13.

El paro es solo en La Tablada y se realiza para reunirse en asamblea y debatir el conflicto vigente en este sector, indicó a Subrayado el presidente de la Federación Ancap Salvador Sprovieri.

Allí se pondrá a consideración también una propuesta de nuevo convenio colectivo que el sindicato le presentará al directorio de Ancap.

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Hasta la hora 13 se despachará combustible de forma habitual, aseguró Sprovieri, y la asamblea resolverá cuándo finaliza el paro y se retoma la actividad.

“Las asambleas son con paro porque Ancap en 2021 denunció el convenio colectivo”, dijo el dirigente sindical.

“La asamblea resolverá si sigue el paro o no, es parte de lo que vamos a discutir. Igual, mañana trabajamos normal”, aseguró Sprovieri en referencia a cómo se despachará combustible el sábado a las estaciones de servicio.

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