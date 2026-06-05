El sindicato de funcionarios de Ancap realiza un paro en la planta de La Tablada este viernes desde la hora 13.
Sindicato de Ancap realiza un paro en La Tablada de tarde por asamblea: hasta las 13 despachan combustible
El paro del sindicato de Ancap comienza a la hora 13 y es solo en La Tablada. En la asamblea se resolverá la hora en que se levanta el paro. Hasta las 13 despachan combustible.
El paro es solo en La Tablada y se realiza para reunirse en asamblea y debatir el conflicto vigente en este sector, indicó a Subrayado el presidente de la Federación Ancap Salvador Sprovieri.
Allí se pondrá a consideración también una propuesta de nuevo convenio colectivo que el sindicato le presentará al directorio de Ancap.
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Hasta la hora 13 se despachará combustible de forma habitual, aseguró Sprovieri, y la asamblea resolverá cuándo finaliza el paro y se retoma la actividad.
“Las asambleas son con paro porque Ancap en 2021 denunció el convenio colectivo”, dijo el dirigente sindical.
“La asamblea resolverá si sigue el paro o no, es parte de lo que vamos a discutir. Igual, mañana trabajamos normal”, aseguró Sprovieri en referencia a cómo se despachará combustible el sábado a las estaciones de servicio.
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