Silva consideró que "sería un grave retroceso" volver a los consejos desconcentrados, "un estado de asamblea permanente"

“La educación comenzó a cambiar”, aseguró en referencia a la transformación educativa. “Esperemos que el Frente Amplio no haga lo hizo en el 2005-2006, que llegó y decapitó la reforma liderada por el profesor Germán Rama, que tanto nos ha costado como país”, sostuvo. “Esperemos que ahora no vuelva a hacer lo mismo”, acotó.

Silva rechazó que el actual gobierno haya retirado a los docentes del ámbito de decisiones de la educación. “Los docentes siempre estuvieron en los consejos. El Frente Amplio y los sindicatos mintieron una y otra vez sosteniendo que habíamos sacado a los docentes del gobierno de la educación, lo cual es falso. Se mantuvieron en el único órgano colegiado de la educación obligatoria que es el Codicen”, agregó.

“Ahora, un retroceso, quieren volver al estado de asamblea permanente, al debate continuo, al diálogo en ámbitos más allá del Codicen que es donde nosotros creemos que tiene que estar con las direcciones generales de Primaria, Secundaria y UTU”, remarcó.

Al ser consultado sobre el nombramiento de José Carlos Mahía como ministro de Educación y Cultura, Silva dijo que tiene un bueno vínculo de respeto a pesar de las diferencias. Ambos, como docentes han opinado y trabajado por la educación. “Mahía tiene un gran desafío junto con quienes estén en la ANEP, que es no ceder ante las presiones de las corporaciones. No quiere decir que uno no dialogue, dialoga siempre, pero no hace lo que el sindicato le dice que tiene que hacer”, subrayó.

Silva pidió a sus compañeros del Partido Colorado ser el integrante de su colectividad en la Comisión de Educación del Senado.