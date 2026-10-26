Canciller expresó "felicidad" por elección de Lula Da Silva en Brasil y dijo que la llamada con Orsi tuvo "un toque cariñoso"

Canciller Mario Lubetkin y presidente Orsi este lunes a la salida de Torre Ejecutiva. Foto: FocoUy

El canciller Mario Lubetkin celebró el proceso democrático en Brasil y expresó “felicidad” por la jornada de votación sin mayores inconvenientes, así como por el triunfo de Lula Da Silva, a quien calificó como “una figura histórica de la que se hablará por mucho tiempo”.

Lubetkin dijo que Uruguay “seguirá trabajando con la actual gestión” de Lula y con la que asuma el 5 de enero, tras una asunción a la que ya adelantó asistirá el presidente Orsi.

Sobre el nuevo triunfo electoral de Lula, el canciller uruguayo dijo que “no hay antecedentes de un candidato que ganara cuatro veces”, y destacó a Brasil como “una democracia muy fuerte, muy poderosa”.

Lubetkin destacó que la primera llamada que recibió Lula fue de Orsi, y aseguró que por la amistad que los une el contacto telefónico tuvo “un toque cariñoso”.