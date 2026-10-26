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MARIO LUBETKIN

Canciller expresó "felicidad" por elección de Lula Da Silva en Brasil y dijo que la llamada con Orsi tuvo "un toque cariñoso"

El canciller Mario Lubetkin aseguró que Lula Da Silva se transformó en “una figura histórica de la que se hablará por mucho tiempo”.

Canciller Mario Lubetkin y presidente Orsi este lunes a la salida de Torre Ejecutiva. Foto: FocoUy

Canciller Mario Lubetkin y presidente Orsi este lunes a la salida de Torre Ejecutiva. Foto: FocoUy

El canciller Mario Lubetkin celebró el proceso democrático en Brasil y expresó “felicidad” por la jornada de votación sin mayores inconvenientes, así como por el triunfo de Lula Da Silva, a quien calificó como “una figura histórica de la que se hablará por mucho tiempo”.

Lubetkin dijo que Uruguay “seguirá trabajando con la actual gestión” de Lula y con la que asuma el 5 de enero, tras una asunción a la que ya adelantó asistirá el presidente Orsi.

Sobre el nuevo triunfo electoral de Lula, el canciller uruguayo dijo que “no hay antecedentes de un candidato que ganara cuatro veces”, y destacó a Brasil como “una democracia muy fuerte, muy poderosa”.

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Lubetkin destacó que la primera llamada que recibió Lula fue de Orsi, y aseguró que por la amistad que los une el contacto telefónico tuvo “un toque cariñoso”.

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