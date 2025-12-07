Sebastián Eguren sobre Luis Suárez: "La gestión que tenga que hacer Nacional, la va a hacer"

Sebastián Eguren habló este sábado de la posibilidad de que Luis Suárez vuelva a Nacional en el 2026.

Entrevistado en el programa Punto Penal de Canal 10, el manager deportivo del tricolor dijo que no quería “generar falsas expectativas”, pero que “la gestión que tenga que hacer Nacional, la va a hacer”.

Esto es, hablar por teléfono o incluso viajar a Miami para tener una conversación en persona, dijo Eguren.

“Insisto en no generar falsas expectativas, pero sí estar preparados desde el club si hay una mínima chance”, agregó.

Luis Suárez acaba de salir campeón de la liga de Estados Unido con Inter Miami y si bien tiene contrato, desde hace varios días se maneja la posibilidad de que vuelva a Nacional en el 2026 para jugar un año, o lo que sea posible, y poner fin a su exitosa carrera como futbolista profesional en el club del que es hincha.

Con 38 años, Suárez terminó el campeonato con el Inter como suplente. No entró en la final del sábado pero durante el año fue pieza clave con goles y asistencias en el equipo que lidera su amigo Lionel Messi.

En ese contexto, Nacional se ilusiona con la posibilidad del segundo regreso (ya volvió en el 2022, cuatro meses antes del Mundial de Qatar).