Acuerdo en el sector de trabajo doméstico establecen tres categorías: cuidados, cocina y trabajo general

Este viernes en ronda de los Consejos de Salarios se firmó un nuevo convenio colectivo en el Grupo 21 “Trabajo Doméstico”, que abarca a 100 mil trabajadores del sector.

La directora de trabajo, Marcela Barrios, destacó como histórico el acuerdo alcanzado en el sector doméstico donde se fijaron tres categorías diferenciadas de trabajo.

Por primera vez, el acuerdo establece tres categorías laborales con salarios mínimos diferenciados, que comenzarán a regir en marzo de 2026. La primera categoría es Trabajo general, que incluye limpieza, mantenimiento, lavado, planchado y mandados. La segunda se trata de tareas de Cocina y la tercera Cuidados, que refiere a la atención de niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales.

Seguí leyendo Rocha lanzó la temporada de verano con más guardavidas y un convenio a cinco años

El convenio también incorpora tres días de licencia paga por cuidados ante la internación de familiares, tres horas anuales de licencia por salud mental, una medida valorada como un avance especialmente significativo para el interior del país, y ajuste mensual del presentismo, a partir de 2026, lo que permitirá prorratear el beneficio y evitar la pérdida total por una sola falta.

El acuerdo prevé además la creación de una Comisión Tripartita para elaborar un protocolo sobre violencia, acoso y salud en el trabajo, consolidando avances en áreas centrales de la agenda laboral actual.

Barrios explicó que la categorización constituye “una innovación para el sector”, ya que permite diferenciar salarialmente según la complejidad de las tareas. Recordó que este avance “marca un paso histórico” y retoma un reclamo de larga data del colectivo de trabajadoras domésticas.

La presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD), Laura Rivero, subrayó el impacto histórico de la categorización, que el sindicato reclama “desde hace cuarenta años”, y afirmó que este avance constituye “un primer paso, y esto no se termina acá; vamos a seguir en la lucha por la mejora, porque esto es justicia para las trabajadoras domésticas”.