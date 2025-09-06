Se realiza la 4a edición de la Fiesta Nacional de la Pizza en San José de Mayo

Espectáculos Sábado 6 de setiembre

Hora 13:00 – Legüeros

Hora 15:00 – Sueños

Hora 18:00 – Diego Rossberg y los Cosmonautas

Hora 19:30 – L`Autentika

Hora 21:00 – Vanesa Britos

Embed - San José Ahora en Instagram: "¡Vuelve la Fiesta de la Pizza a San José con más sabor que nunca! Este 2025 la 4ta edición se celebra a lo grande: por primera vez serán dos jornadas completas para disfrutar a puro gusto. Plaza Arriaga se transforma en el epicentro del sabor los días: Viernes 5 de septiembre – de 18:00 a 00:00 Sábado 6 de septiembre – de 10:00 a 22:00 Pizzas para todos los gustos Espectáculos en vivo Juegos para niñas y niños Variedad gastronómica Feria artesanal ¡ENTRADA LIBRE! Vení con tu familia, tu grupo de amigos o con quien quieras… ¡pero vení con hambre! San José se prepara para vivir dos días de fiesta, música y mucha, mucha pizza. "