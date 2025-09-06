RECIBÍ EL NEWSLETTER
Se realiza la 4a edición de la Fiesta Nacional de la Pizza en San José de Mayo

La actividad tiene acceso libre y contará con patio pizzero y cervecero, emprendimientos gastronómicos, feria artesanal, juegos infantiles y espectáculos musicales.

Se realiza este sábado la segunda jornada de la 4a edición de la Fiesta Nacional de la Pizza, en la Plaza “Dr. Nery T. Arriaga” de la ciudad de San José de Mayo.

La actividad tiene acceso libre y contará con patio pizzero y cervecero, emprendimientos gastronómicos, feria artesanal, juegos infantiles y espectáculos musicales.

Alfonzo Rodríguez, creador de la fiesta, valoró el interés que el evento despierta en la comunidad. Informó que hay 12 excursiones confirmadas de varios departamentos y recordó que la actividad fue declarada de interés departamental y turístico y valoró el apoyo de la Intendencia de San José y del Ministerio de Educación y Cultura.

Espectáculos Sábado 6 de setiembre

Hora 13:00 – Legüeros

Hora 15:00 – Sueños

Hora 18:00 – Diego Rossberg y los Cosmonautas

Hora 19:30 – L`Autentika

Hora 21:00 – Vanesa Britos

