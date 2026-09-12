El centro de eventos del Latu recibe al café como protagonista en la quinta edición de Expo café Uruguay, que se realiza este fin de semana de 10 a 20 horas.
Se realiza en el Latu este fin de semana la quinta edición de Expo café Uruguay
Tecnología, cafeterías, tostadores, baristas, marcas nacionales e internacionales, productores, accesorios, maquinaria, degustaciones, y tendencias se reúnen en el evento.
La propuesta incluye conferencias y clases magistrales con referentes nacionales e internacionales, talleres prácticos, Campeonatos Nacionales, catas exclusivas, embajadas y fincas productoras invitadas.
Además se muestra lo último en tecnología, cafeterías, tostadores, baristas, marcas nacionales e internacionales, productores, accesorios, maquinaria, degustaciones, y tendencias.
Entradas desde $290.
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