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    cartelera

    Se realiza en el Latu este fin de semana la quinta edición de Expo café Uruguay

    Tecnología, cafeterías, tostadores, baristas, marcas nacionales e internacionales, productores, accesorios, maquinaria, degustaciones, y tendencias se reúnen en el evento.

    expo cafe

    El centro de eventos del Latu recibe al café como protagonista en la quinta edición de Expo café Uruguay, que se realiza este fin de semana de 10 a 20 horas.

    La propuesta incluye conferencias y clases magistrales con referentes nacionales e internacionales, talleres prácticos, Campeonatos Nacionales, catas exclusivas, embajadas y fincas productoras invitadas.

    Además se muestra lo último en tecnología, cafeterías, tostadores, baristas, marcas nacionales e internacionales, productores, accesorios, maquinaria, degustaciones, y tendencias.

    Entradas desde $290.

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