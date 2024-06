"Se nos está yendo de las manos", dice sobre seguridad el alcalde del Municipio F tras homicidio en local de pagos

López afirma que recibe consultas de vecinos, por temas de seguridad, y que pide reuniones con autoridades del Ministerio del Interior. "No es una competencia nuestra, pero colaboramos", agregó.

"Tenemos que poner las barbas en remojo, tenemos que unirnos, dejar las banderas politicas de lado y ver que esto viene avanzando con una fuerza muy grande. Hay que sentarse y empezar a ver de qué manera. Esta situación se viene agravando. Las cosas se nos están yendo un poco de las manos", apuntó.

E insistió en que "hay que sentarse y empezar a resolver". "No solo la Policía, sino la Justicia. Porque a veces agarran a las personas y están al poco tiempo, afuera. Es una alarma muy grande la que estamos sintiendo. Acá tenemos que actuar unidos. No puede ser que no nos podamos sentar todos a una mesa", señaló.

Y dijo que se debería "buscar" incluso "técnicos de otros lados" si es necesario, para abordar el tema de la seguridad.