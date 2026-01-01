Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026

Nicol Calero comenzó el trabajo de parto a las 9 de la mañana en Las Piedras, y en el Pereira Rossell de Montevideo se convirtió en la feliz mamá de Nehitan, el primer bebé del 2026, a la 1:11 de la madrugada de este jueves.

Nehitan pesó 3,800 kilos. En su casa lo espera su hermanita de 2 años y medio. La madre dijo, con humor, que se imagina que la vida será "media complicada" a partir de ahora, con dos bebés. "Mi hija tiene carácter y este me parece que va por el mismo camino", sostuvo.

El Hospital de la Mujer instalado es uno de los centros que, en feriados como el de este primero de año, trabaja con normalidad. Atiende unos 11 nacimientos por día, lo que suma unos 5000 al año.

"Acá en el sector de maternidad del Hospital de la Mujer, el movimiento es prácticamente el habitual a cualquier otro día. En cuanto al personal, tenemos todo a disposición, si bien personal de enfermería cambia sus horarios, para poder tener una de las dos fiestas con su familia, lo mismo el personal médico, pero la dotación está completa", indicó Leticia Rieppi, directora del Hospital de la Mujer. PEREIRA ROSELL PRIMERO DE AÑO

