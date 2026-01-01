RECIBÍ EL NEWSLETTER

Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026

En promedio, en el Hospital de la Mujer del Pereira Rossell nacen unos 11 bebés al día, y el 1 de año no es la excepción.

bebe-2026

Nicol Calero comenzó el trabajo de parto a las 9 de la mañana en Las Piedras, y en el Pereira Rossell de Montevideo se convirtió en la feliz mamá de Nehitan, el primer bebé del 2026, a la 1:11 de la madrugada de este jueves.

Nehitan pesó 3,800 kilos. En su casa lo espera su hermanita de 2 años y medio. La madre dijo, con humor, que se imagina que la vida será "media complicada" a partir de ahora, con dos bebés. "Mi hija tiene carácter y este me parece que va por el mismo camino", sostuvo.

El Hospital de la Mujer instalado es uno de los centros que, en feriados como el de este primero de año, trabaja con normalidad. Atiende unos 11 nacimientos por día, lo que suma unos 5000 al año.

virginia longo anuncio que presentara su renuncia como directora del hospital pediatrico del pereira rossell
Seguí leyendo

Virginia Longo anunció que presentará su renuncia como directora del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell

"Acá en el sector de maternidad del Hospital de la Mujer, el movimiento es prácticamente el habitual a cualquier otro día. En cuanto al personal, tenemos todo a disposición, si bien personal de enfermería cambia sus horarios, para poder tener una de las dos fiestas con su familia, lo mismo el personal médico, pero la dotación está completa", indicó Leticia Rieppi, directora del Hospital de la Mujer.

PEREIRA ROSELL PRIMERO DE AÑO

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGENCIA 50 DE POCITOS

El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas
INUMET

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
CERRO LARGO

Laguna Merín: un joven de 26 años se desvaneció en la playa y falleció tras ser trasladado
AJUSTE APORTE AL FONASA

Decreto del Poder Ejecutivo habilita a aumentar cuotas y copagos de mutualista a partir del 1º de enero
VIDEOS

"Nos tiramos por la ventana", un gran incendio destruyó el hotel La Castellana, en los accesos a Paysandú

Te puede interesar

Imagen de archivo. 
MALDONADO

Una mujer de 50 años se ahogó y otras dos debieron ser rescatadas en la costa de Solanas
Nos tiramos por la ventana, un gran incendio destruyó el hotel La Castellana, en los accesos a Paysandú video
VIDEOS

"Nos tiramos por la ventana", un gran incendio destruyó el hotel La Castellana, en los accesos a Paysandú
Manini Ríos cuestionó prisión efectiva para militares en caso Roslik: Un paso más en el proceso de venganza video
CABILDO ABIERTO

Manini Ríos cuestionó prisión efectiva para militares en caso Roslik: "Un paso más en el proceso de venganza"

Dejá tu comentario