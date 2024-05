Se cumple un año de la muerte de Nacho, el hincha de Peñarol que murió en CDS; familiares reclaman justicia

Durante la investigación, a cargo del fiscal Leonardo Morales, se accedió al informe forense y se solicitaron imágenes de cámaras de seguridad. El mismo indica que la causa de muerte fue por la pérdida de sangre generada por la herida, que lo llevó a un paro cardíaco, pero Fiscalía indicó que se debía corroborar con otras evidencias.

Por su parte, la familia de Nacho reclama que el caso no avanza en la Justicia, y apunta a la responsabilidad de la Policía.

La madre del joven, Claudia Gularte, insiste en que “no era ese chiquilín que dijeron desde un principio, que era un drogadicto, que era un borracho, en verdad no lo era, era un chiquilín de familia, que se levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar”, compartió.

El abogado de la familia, Gastón Cambre, dijo estar convencido de que ese día, de no intervenir la Policía, Nacho no hubiese tenido ese desenlace fatal. “Entendemos que la Policía no tuvo la intención de que este fuera el resultado, pero hubo un error en la fuerza aplicada o en la maniobra”, sostuvo.