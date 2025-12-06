RECIBÍ EL NEWSLETTER
mundial 2026

Se confirmaron las sedes, días y horarios en los que jugará Uruguay en la fase de grupos

La selección uruguaya jugará el 15, el 21 y el 26 de junio. Dos de los partidos serán en Miami, Estados Unidos y uno en Guadalajara, México.

000_879L6F7

Uruguay comienza el Mundial 2026 como parte del Grupo H, encabezado por España, el país europeo es el número 2 en el ranking de la FIFA actual, y lo completan Arabia Saudita y Cabo Verde.

Uruguay se enfrentará a Arabia Saudita el 15 de junio, a las 19 horas (uy) en el Hard rock Stadium, en Miami.

El 21 de junio jugará contra Cabo verde, a la misma hora y en el mismo estadio y por último se medirá con España, el 26 de junio a las 21 horas (uy) en el Estadio Akron en Guadalajara.

grupo h del mundial 2026: las fechas en las que jugara uruguay en junio y las posibles ciudades a las que ira
Grupo H del Mundial 2026: las fechas en las que jugará Uruguay en junio y las posibles ciudades a las que irá

El Mundial se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, siendo la primera vez en la historia que se realiza en tres países y con 48 selecciones.

