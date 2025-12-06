Uruguay comienza el Mundial 2026 como parte del Grupo H, encabezado por España, el país europeo es el número 2 en el ranking de la FIFA actual, y lo completan Arabia Saudita y Cabo Verde.
Se confirmaron las sedes, días y horarios en los que jugará Uruguay en la fase de grupos
La selección uruguaya jugará el 15, el 21 y el 26 de junio. Dos de los partidos serán en Miami, Estados Unidos y uno en Guadalajara, México.
Uruguay se enfrentará a Arabia Saudita el 15 de junio, a las 19 horas (uy) en el Hard rock Stadium, en Miami.
El 21 de junio jugará contra Cabo verde, a la misma hora y en el mismo estadio y por último se medirá con España, el 26 de junio a las 21 horas (uy) en el Estadio Akron en Guadalajara.
El Mundial se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, siendo la primera vez en la historia que se realiza en tres países y con 48 selecciones.
