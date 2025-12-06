Se confirmaron las sedes, días y horarios en los que jugará Uruguay en la fase de grupos

Uruguay comienza el Mundial 2026 como parte del Grupo H, encabezado por España, el país europeo es el número 2 en el ranking de la FIFA actual, y lo completan Arabia Saudita y Cabo Verde.

Uruguay se enfrentará a Arabia Saudita el 15 de junio, a las 19 horas (uy) en el Hard rock Stadium, en Miami.

El 21 de junio jugará contra Cabo verde, a la misma hora y en el mismo estadio y por último se medirá con España, el 26 de junio a las 21 horas (uy) en el Estadio Akron en Guadalajara.

El Mundial se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, siendo la primera vez en la historia que se realiza en tres países y con 48 selecciones. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1997382843937223096&partner=&hide_thread=false Ahora sí ya sabemos grupo, rivales, días, horas, estadios, ciudades y países de la fase de grupos de la @FIFAWorldCup pic.twitter.com/AGL2srDBWd — Selección Uruguaya (@Uruguay) December 6, 2025

