Santiago del Moro se llevó el Martin Fierro de Oro y el momento fue insólito: anunció su propio nombre

Gran Hermano obtuvo tres estatuillas en la gala de entrega de los Martín Fierro que se llevó a cabo este lunes de noche en Buenos Aires.

La gran fiesta de la televisión argentina tuvo su noche de premiación y contó con la conducción de Santiago del Moro.

La particularidad es que el comunicador debió anunciar las premiaciones al programa con el que viene trabajando desde hace unos años: “Gran hermano”.

La versión argentina se consolidó como el mejor reality de la televisión.

Durante la gala, Del Moro anunció la nueva edición que se emitirá en febrero de 2026.

Las otras dos estatuillas que obtuvo el reality están asociadas a la labor de su conductor: ganó mejor labor en conducción masculina y su galardón fue anunciado por Susana Giménez.

Y a la hora de anunciar la máxima premiación al trabajo televisivo, el Martín Fierro de Oro, se produjo algo inédito: quien debió comunicarlo fue justamente, el ganador.

“Es el fruto de un chico que un día soñó, desde un lugar muy chiquito, hacer esto. Yo soñaba con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño”, dijo Del Moro, emocionado.