RECIBÍ EL NEWSLETTER

Salto: ómnibus embistió una moto en la que circulaban dos mujeres, una falleció en el lugar

La ruta 3 permanece obstruida en parte a la altura del kilómetro 493, con el tránsito canalizado por una de las sendas.

omnibus-siniestro-salto

La Policía Caminera investiga las causas que llevaron a que el vehículo de gran porte, que une la ciudad de Salto con las termas del Arapey, embistiera de forma frontal lateral a la moto, en la que iba la conductora y una acompañante. Una falleció y la otra fue trasladada.

Ocurrió sobre las 19:45, a la altura del kilómetro 493. La ruta está obstruida y se canaliza el tránsito por una de las sendas.

Foto: Subrayado. Velocímetro de una de las motos en la escena del accidente en Nuevo París.
Seguí leyendo

Operaron a la niña de 5 años que fue atropellada por una moto en Nuevo París; sigue en CTI
Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Veranito" con más de 28° desemboca en "tormentas puntualmente fuertes", anunció Nubel Cisneros
LO ANUNCIÓ LA MINISTRA BULLRICH

Detuvieron en Perú al Pequeño J, el joven sospechoso del triple femicidio en Argentina
MONTEVIDEO

Policía esperó por más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden no llegó
SINIESTRO EN RUTA

Siniestro fatal: conductor despistó, volcó y salió despedido del vehículo en Tacuarembó
NECESITAN COLABORACIÓN

Víctimas de siniestro en Antel Arena reclaman justicia: "Pensé lo peor en ese momento, que las había perdido"

Te puede interesar

Un nuevo detenido en el marco de la investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte
ARRESTO

Un nuevo detenido en el marco de la investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte
Policía esperó por más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden no llegó video
MONTEVIDEO

Policía esperó por más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden no llegó
Apareció araña del banano en comercio del Buceo: toxicóloga explicó síntomas en caso de mordedura video
VENENOSAS Y AGRESIVAS

Apareció araña del banano en comercio del Buceo: toxicóloga explicó síntomas en caso de mordedura

Dejá tu comentario