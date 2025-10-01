Una mujer que circulaba en una moto murió tras ser atropellada por un ómnibus en la ruta 3 de Salto.
Salto: ómnibus embistió una moto en la que circulaban dos mujeres, una falleció en el lugar
La ruta 3 permanece obstruida en parte a la altura del kilómetro 493, con el tránsito canalizado por una de las sendas.
La Policía Caminera investiga las causas que llevaron a que el vehículo de gran porte, que une la ciudad de Salto con las termas del Arapey, embistiera de forma frontal lateral a la moto, en la que iba la conductora y una acompañante. Una falleció y la otra fue trasladada.
Ocurrió sobre las 19:45, a la altura del kilómetro 493. La ruta está obstruida y se canaliza el tránsito por una de las sendas.
Seguí leyendo
Operaron a la niña de 5 años que fue atropellada por una moto en Nuevo París; sigue en CTI
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
"Veranito" con más de 28° desemboca en "tormentas puntualmente fuertes", anunció Nubel Cisneros
LO ANUNCIÓ LA MINISTRA BULLRICH
Detuvieron en Perú al Pequeño J, el joven sospechoso del triple femicidio en Argentina
MONTEVIDEO
Policía esperó por más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden no llegó
SINIESTRO EN RUTA
Siniestro fatal: conductor despistó, volcó y salió despedido del vehículo en Tacuarembó
NECESITAN COLABORACIÓN
Dejá tu comentario