Salto: ómnibus embistió una moto en la que circulaban dos mujeres, una falleció en el lugar

Una mujer que circulaba en una moto murió tras ser atropellada por un ómnibus en la ruta 3 de Salto .

La Policía Caminera investiga las causas que llevaron a que el vehículo de gran porte, que une la ciudad de Salto con las termas del Arapey, embistiera de forma frontal lateral a la moto, en la que iba la conductora y una acompañante. Una falleció y la otra fue trasladada.