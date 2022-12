Salinas negó que agua de OSE aumente contagios de bacteria estreptococo: "Es un bolazo", dijo

“Es un bolazo. No cabe otra definición”, expresó. “Se transmite por estornudar, por la expectoración de la persona enferma o del uso de platos, cubiertos, vasos de una persona infectada. No hay vacuna contra el estreptococo y es de toda la vida. Pero no se transmite por el agua. El cólera se transmite por el agua, algunas enfermedades como la disentería se transmite por el agua, pero no el estreptococo”, aseguró.