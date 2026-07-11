Sábado de tarde fresco a ligeramente templado, con abundante nubosidad en la noche

Según pronostica Nubel Cisneros, el sábado la mañana estará fría con cielo nublado observandose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco a ligeramente templado con pasaje de abundante nubosidad en la noche, inestabilizando la zona costera.

El domingo tendremos una mañana fría con restos de nubosidad en la costa sureste lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde continuara fría con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

El lunes comienza muy frio con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo frio a fresco con cielo parcialmente nublado, persistiendo bajas temperaturas en la noche.

NORTE: MÁX.: 19 °C MÍN.: 8 °C SUR: MÁX.: 16 °C MÍN.: 9 °C ESTE: MÁX.: 16 °C MÍN.: 8 °C OESTE: MÁX.: 16 °C MÍN.: 9 °C ÁREA METROPOLITANA: MÁX.: 14 °C MÍN.: 9 °C