RECIBÍ EL NEWSLETTER
    pronóstico nubel cisneros

    Sábado de tarde fresco a ligeramente templado, con abundante nubosidad en la noche

    Las temperaturas extremas previstas para este sábado en el área metropolitana son 9°C de mínima y 14°C de máxima.

    rambla-de-montevideo-playa-ramirez-nublado-tiempo

    Según pronostica Nubel Cisneros, el sábado la mañana estará fría con cielo nublado observandose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco a ligeramente templado con pasaje de abundante nubosidad en la noche, inestabilizando la zona costera.

    El domingo tendremos una mañana fría con restos de nubosidad en la costa sureste lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde continuara fría con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

    El lunes comienza muy frio con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo frio a fresco con cielo parcialmente nublado, persistiendo bajas temperaturas en la noche.

    NORTE:

    MÁX.: 19 °C

    MÍN.: 8 °C

    SUR:

    MÁX.: 16 °C

    MÍN.: 9 °C

    ESTE:

    MÁX.: 16 °C

    MÍN.: 8 °C

    OESTE:

    MÁX.: 16 °C

    MÍN.: 9 °C

    ÁREA METROPOLITANA:

    MÁX.: 14 °C

    MÍN.: 9 °C

    Lo más visto

    video
    Quíntuple homicidio

    "Yo lo advertí", dijo Karina Suárez, integrante de la familia asesinada este viernes en El Monarca
    Tragedia

    Tres jóvenes murieron en un accidente en Toledo; fueron chocados por otro auto y colisionaron con un ómnibus
    CANELONES

    Imputaron por homicidio culposo al conductor alcoholizado que causó tres muertes en Toledo; deberá usar tobillera
    homicidios en montevideo

    Quíntuple homicidio en el barrio El Monarca: atacaron dentro de su casa a los Suárez, criminales que operaban en Villa Española
    policiales

    Policía intervino residencial irregular en La Unión; personas encerradas, hacinadas y sin agua, pidieron ayuda

    Te puede interesar

    Adultos mayores recibían a familiares en residencial que funcionaba como fachada y luego eran llevados al clandestino
    policiales

    Adultos mayores recibían a familiares en residencial que funcionaba como fachada y luego eran llevados al clandestino
    Dormitorio
    policiales

    Policía intervino residencial irregular en La Unión; personas encerradas, hacinadas y sin agua, pidieron ayuda
    Baño residencial clandestino
    personas mayores

    Mides trabaja en residencial clandestino: alimentación, limpieza y reubicación de personas mayores

    Dejá tu comentario