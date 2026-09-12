Sábado frío y ventoso con bajas sensaciones térmicas y mucha nubosidad

Nubel Cisneros pronostica una mañana de sábado fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y nubosidad variable. En la tarde seguirá el tiempo frío y ventoso con bajas sensaciones térmicas y mucha nubosidad, lo que puede generar chaparrones aislados en la zona costera.

El domingo la mañana se presentará fría con nieblas y neblinas aisladas, permaneciendo inestable la costa este. En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con cielo nublado a parcialmente nublado, manteniendo inestable la costa este.

El lunes comienza nuevamente frio con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo frio a fresco con nubosidad variable, inestabilizandose nuevamente la costa sureste.

Temperaturas extremas previstas para el sábado Zona Norte: máxima 18º y mínima 8º Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º Zona Este: máxima 16º y mínima 8º Zona Oeste: máxima 16º y mínima 6º Zona Meteorología: máxima 13º y mínima 8º

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