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pronóstico nubel cisneros

Sábado frío y ventoso con bajas sensaciones térmicas y mucha nubosidad

El domingo la mañana se presentará fría con nieblas y neblinas aisladas, permaneciendo inestable la costa este. En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con cielo nublado.

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Nubel Cisneros pronostica una mañana de sábado fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y nubosidad variable. En la tarde seguirá el tiempo frío y ventoso con bajas sensaciones térmicas y mucha nubosidad, lo que puede generar chaparrones aislados en la zona costera.

El domingo la mañana se presentará fría con nieblas y neblinas aisladas, permaneciendo inestable la costa este. En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con cielo nublado a parcialmente nublado, manteniendo inestable la costa este.

El lunes comienza nuevamente frio con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo frio a fresco con nubosidad variable, inestabilizandose nuevamente la costa sureste.

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Temperaturas extremas previstas para el sábado

Zona Norte: máxima 18º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º

Zona Este: máxima 16º y mínima 8º

Zona Oeste: máxima 16º y mínima 6º

Zona Meteorología: máxima 13º y mínima 8º

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