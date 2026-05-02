Sábado fresco y ventoso con bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado

Según el pronóstico de Nubel Cisneros, el inicio de jornada del sábado será fresco y ventoso con restos de nubosidad en la frontera noreste lo que mantendrá inestable la zona en las primeras horas.

La tarde continuará fresca y ventosa con bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

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El domingo la mañana estará muy fría con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca a templada con buena presencia de sol previéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche.

El lunes la mañana estará fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y sureste. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con cielo despejado, comenzando a moderarse las temperaturas en la noche.

Temperaturas extremas previstas

Sábado

Norte Mínima 4°C | Máxima 20°C.

Sur Mínima 4°C | Máxima 17°C.

Este Mínima 4°C | Máxima 17°C.

Oeste Mínima 4°C | Máxima 17°C.

Metropolitana Mínima 8°C | Máxima 16°C.

Domingo

Norte Mínima 8°C | Máxima 22°C.

Sur Mínima 8°C | Máxima 20°C.

Este Mínima 6°C | Máxima 20°C.

Oeste Mínima 8°C | Máxima 22°C.

Metropolitana Mínima 9°C | Máxima 19°C.