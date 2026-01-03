Rusia: acción militar de EEUU en Venezuela es "profundamente preocupante y condenable"

Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos en Venezuela el sábado, afirmando que no había justificación para el ataque y que la "hostilidad ideológica" había prevalecido sobre la diplomacia.

"Esta mañana Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado.

"La hostilidad ideológica triunfó sobre el pragmatismo de negocios", añadió.

Además, países cercanos a Venezuela como Irán, Cuba y Colombia expresaron su rechazo a los ataques de EEUU.

Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana rica en petróleo, condenó "firmemente el ataque militar estadounidense".

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país", señaló la diplomacia iraní en un comunicado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques "con misiles" en Caracas y ordenó medidas en la frontera para atender una posible crisis humanitaria.

Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reúna de "inmediato".

Histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denunció un "terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano" y contra América, según una publicación del presidente Miguel Díaz-Canel.

El líder cubano pidió una "reacción de la comunidad internacional" contra el "criminal ataque" de Estados Unidos.

El expresidente boliviano Evo Morales manifestó que repudiaba "con total contundencia" el "bombardeo" de Estados Unidos.

"Venezuela no está sola", añadió el líder indígena en X.