Romina vuelve a Gran Hermano: nominará, convivirá y su misión es enseñarles a cuidar la casa

Romina ingresa en la gala de este martes y se va el jueves.

Este lunes estuvo Sabrina en el piso. Es la última eliminada del juego, una participante que entró a la casa con poder y que perdió fuerza cuando pasó a jugar con Alan. O a no jugar. Entre otras cosas, habló de su relación con Brian, el novio que dejó afuera cuando entró y con quien ahora deberá ver hacia dónde va.

“Antes de entrar a la casa estuve un mes replanteando cosas de la relación. Me enfoqué en el casting y no arreglé las cosas. Después vino este pibito con esa sonrisa de mier… que tiene, ¡si me levantaba y tenía el mate preparado! Yo venía de una relación en la que no tenían atención”, señaló Sabrina