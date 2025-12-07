La Intendencia de Rocha hizo el lanzamiento de la temporada de verano y anunció que llegó a un acuerdo con los guardavidas para ampliar la zona de cobertura a más playas, al tiempo que firmó un convenio a cinco años.
Rocha lanzó la temporada de verano con más guardavidas y un convenio a cinco años
El secretario de la Intendencia de Rocha anunció un convenio a cinco años con los guardavidas y la cobertura en más zonas de la costa.
Así lo anunció el secretario general de la Intendencia Valentín Martínez, quien destacó que las negociaciones con los guardavidas fueron correctas.
