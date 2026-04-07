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COMERCIANTES DENUNCIAN

Robo de comercios en el Centro: "La situación se fue de las manos; esto es tierra de nadie", dijeron damnificados

Dos de los comerciantes que sufrieron robos y daños en sus locales dijeron a Subrayado que "todo lo que encuentran, arrasan" y que "suenan alarmas, hay cámaras, no les importa absolutamente nada".

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Un autoservice y una peluquería ubicados en el Centro fueron robados la pasada madrugada; comerciantes aseguran que la situación se fue de las manos.

Los damnificados dijeron a Subrayado que los hechos ocurren desde hace varios meses en las inmediaciones de la calle Colonia y Yaguarón, Colonia y Vázquez y Colonia y Tacuarembó y que los delincuentes se toman su tiempo y causan destrozos.

"Rompen candados, hacen palanca con las rejas, puede pasar media hora, ellos siguen intentándolo hasta que logran su objetivo. Suenan alarmas, hay cámaras, no les importa absolutamente nada", dijo uno de los comerciantes.

Foto: Subrayado. Ómnibus de Lucas Sugo en el Centro, tras el robo.
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El damnificado agregó que hace 2 años la situación ya era muy mala, pero que actualmente se fue de las manos. "Está descontrolado absolutamente, esto es tierra de nadie, no hay hora, no hay lugar, no hay día de la semana, ya no hay reglas; es un descontrol", sostuvo.

Otro de los damnificados, dueño de una peluquería, comentó que le rompieron la reja y los candados de su local y, se llevaron todo.

"Todo lo que encuentran arrasan. Me enteré a las 8 de la mañana cuando pasó un vecino y vio la reja forzada (...) hace 3 meses también me habían entrado", indicó.

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