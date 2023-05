Robert Silva sobre paro de maestros: "Asuman la responsabilidad de dejar a 25.000 niños sin comida"

“Asuman la responsabilidad de dejar a 25.000 niños sin comida, con una situación que fue atendida. Lo lamentable es que se tome un hecho desgraciado como la muerte de una maestra para hacer reivindicaciones y un paro”, dijo Silva en rueda de prensa.

“Lamentamos que ante este hecho triste el sindicato haya hecho un paro, con cosas que son mentira. No es cierto que no hubo acompañamiento en la escuela, no es cierto que hoy los equipos profesionales iban a ir al mediodía”, agregó.

Silva contó que el domingo al mediodía el sindicato (Ademu) le pidió a la directora de Primaria que organizara una instancia de reflexión este lunes en la escuela 4 solo con las maestras, sin niños ni padres ni madres.

Contó también que De las Heras respondió que este lunes a las 8:30 iban a concurrir profesionales del programa Escuelas Disfrutables para asistir y contener a las maestras y a los niños. Silva dijo que ante esta decisión el sindicato resolvió hacer paro en todo Montevideo y lo comunicó “a las siete de la tarde”.

No dio el tiempo para organizar la comida de los niños que desayunan, almuerzan y meriendan en las escuelas, dijo Silva, ni de avisar a los padres, agregó.

“Hacemos un llamado a la reflexión, no todo vale, no está bien hacer este tipo de cosas, hay que actuar sobre la verdad de los hechos. Total respaldo a la Dirección de Primaria, y a los equipos profesionales que hoy iban a ir a la escuela 4”, dijo Silva, y cuestionó por qué la instancia reclamada por el sindicato sería solo con maestros. “¿Por qué solo con los maestros? La idea era una generar una reflexión con niños, padres y docentes”, apuntó.

“El equipo va a ir mañana (por el martes), con clases, tiene que haber clases, ¿cuál es la solución, que los niños estén solos y tristes en sus casas, y los padres trabajando. Qué se pretende?”, cuestionó Silva.