RECIBÍ EL NEWSLETTER
COSTA AZUL-ROCHA

Robaron carnicería y se llevaron camión con mercadería; el vehículo fue encontrado en Canelones sin la carga

El coordinador de la Jefatura de Rocha dijo a Subrayado que el caso está en investigación y que por el momento no hay detenidos.

policía-costa-azul-robo-carnicería

Delincuentes robaron una carnicería y se llevaron un camión con mercadería en la madrugada de este viernes en Costa Azul.

El comisario Gervasio Pereyra, coordinador de la Jefatura de Rocha, dijo que la suma hurtada es importante y que el vehículo fue encontrado en el departamento de Canelones, sin la carga.

insolito robo a carniceria de costa azul: entraron de madrugada, cargaron toda la carne en el camion frigorifico y huyeron
Seguí leyendo

Insólito robo a carnicería de Costa Azul: entraron de madrugada, cargaron toda la carne en el camión frigorífico y huyeron

Pereyra comentó que están en la etapa de investigación por lo que al momento no hay personas detenidas

Temas de la nota

Lo más visto

Ministerio del Interior
PASO DE LOS TOROS

Incautaron más de 100 tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero de cajeros; hay un condenado
Agustina pérez, experta en ciberseguridad

Damnificada por ciberataque a Antel hizo denuncia penal y reclamó saber qué datos fueron vulnerados
SALUD PÚBLICA

MSP dispuso retiro de productos de limpieza de una marca brasileña y exhorta a la población a no utilizarlos
ADOLESCENTE DETENIDO

Final feliz: María José recuperó a Darko, su bulldog francés de un año robado en la zona del Parque Rodó
LA HISTORIA DE JUAN

Vivió años en la calle y el invierno pasado recurrió a dispositivos por el frío; ahora brinda servicio en los centros

Te puede interesar

Operativo por frío extremo: 2.856 personas asistidas en Montevideo y 824 en el interior; hubo 7 internaciones compulsivas
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Operativo por frío extremo: 2.856 personas asistidas en Montevideo y 824 en el interior; hubo 7 internaciones compulsivas
Audiencia judicial que discutirá las medidas cautelares de Moisés Martínez se realizará el martes 12
INSTANCIA SUSPENDIDA ESTA SEMANA

Audiencia judicial que discutirá las medidas cautelares de Moisés Martínez se realizará el martes 12
Los 104 partidos del Mundial se verán en TCC con la incorporación de tres nuevas señales de deportes
MÁS DEPORTE QUE NUNCA

Los 104 partidos del Mundial se verán en TCC con la incorporación de tres nuevas señales de deportes

Dejá tu comentario