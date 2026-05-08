Delincuentes robaron una carnicería y se llevaron un camión con mercadería en la madrugada de este viernes en Costa Azul.
Robaron carnicería y se llevaron camión con mercadería; el vehículo fue encontrado en Canelones sin la carga
El coordinador de la Jefatura de Rocha dijo a Subrayado que el caso está en investigación y que por el momento no hay detenidos.
El comisario Gervasio Pereyra, coordinador de la Jefatura de Rocha, dijo que la suma hurtada es importante y que el vehículo fue encontrado en el departamento de Canelones, sin la carga.
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Insólito robo a carnicería de Costa Azul: entraron de madrugada, cargaron toda la carne en el camión frigorífico y huyeron
Pereyra comentó que están en la etapa de investigación por lo que al momento no hay personas detenidas
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