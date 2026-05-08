Robaron carnicería y se llevaron camión con mercadería; el vehículo fue encontrado en Canelones sin la carga

Delincuentes robaron una carnicería y se llevaron un camión con mercadería en la madrugada de este viernes en Costa Azul.

El comisario Gervasio Pereyra, coordinador de la Jefatura de Rocha, dijo que la suma hurtada es importante y que el vehículo fue encontrado en el departamento de Canelones, sin la carga.

Pereyra comentó que están en la etapa de investigación por lo que al momento no hay personas detenidas

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