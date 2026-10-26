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PAYSANDÚ

Robaron aires acondicionados en un jardín de infantes: delincuentes entraron dos veces en una misma semana

"Necesitamos más respaldo de las autoridades", dijo una madre tras conocerse el robo. Reclaman más patrullaje en la zona por las noches.

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Robaron tres equipos de aires acondicionados de un jardín de infantes en Paysandú.

Emmanuela Ferreira, integrante de la comisión de padres, contó que en una semana entraron dos veces al predio escolar para robar, y que otro aire acondicionado quedó preparado para ser retirado en otra ocasión.

"Lo que nosotros, como comisión de padres estamos pidiendo, es que necesitamos más respaldo de las autoridades. Que haya algún tipo de patrullaje en la noche, porque esto después de las 10 de la noche es tierra de nadie", dijo.

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Otros casos como este se han registrado en centros educativos en Montevideo y Canelones.

En julio, robaron en el CAIF "Nuestros Niños, China Zorrilla", ubicado en el predio del Antel Arena y en la Escuela N° 129 de Toledo. En agosto, ocurrió en la Escuela 124 de Joaquín Suárez.

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