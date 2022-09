River Plate y Nacional empataron 1 a 1 en el Saroldi por el Torneo Clausura

El técnico de Nacional, Pablo Repetto, dijo que el equipo fue a buscar siempre la victoria y reflexionó sobre el desempeño de sus dirigidos. "Logramos el gol que quizás hubiéramos merecimos en el primer tiempo", apuntó. River no tuvo respuesta luego del primer gol de Nacional y según Repetto, cuando estaban dadas las condiciones para el segundo, el rival empató.

Consultado sobre el empate obtenido indicó que "no nos deja contentos porque queríamos los tres puntos pero tranquilos por las cosas hizo el equipo por momentos", El primer tiempo los presionamos, ellos prácticamente no llegan. El equipo generó situaciones, tomó el protagonismo, quisimos hasta lo último. No siempre se puede ganar. Enfrentamos a un equipo que está puntero como nosotros".