Ripoll y Lema responden al presidente del FA y recuerdan caravana en respaldo a Fernando Lorenzo cuando fue procesado

“Son hechos que nadie puede justificar, que obviamente yo no voy a justificar y creo que lo importante son las reacciones, cuánto tardan, si fueron inmediatas, y creo que el Partido estuvo a la altura de lo que tenía que definir y creo que la diferencia la marca el hecho de que para nosotros las personas procesadas no son héroes, no les vamos a organizar una marcha, no los vamos a aplaudir en el Parlamento, ni vamos a decir que fueron lo mejor que le pasó al país”, dijo la compañera de fórmula de Álvaro Delgado, y agregó: “Esa es la diferencia más clara en cuanto a lo que fueron miembros del gobierno, procesados en gobiernos frenteamplistas y de cargos de particular confianza del presidente, donde el accionar hasta el día de hoy, como el presidente del Frente Amplio, es decir por ejemplo que (Fernando) Lorenzo fue lo mejor que le pasó al país. Es el mismo ministro que fue procesado al que le organizaron una marcha como si fuera un héroe. Eso marca la diferencia y por eso no perjudica para nada la candidatura” de Delgado, finalizó Ripoll.