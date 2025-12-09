El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publica este martes de mañana una advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes, que rige para una zona del norte y noreste del país, (ver mapa abajo).
Rige una advertencia amarilla del Inumet por persistencia de lluvias abundantes
La advertencia amarilla por persistencia de lluvias abundantes rige para una zona del norte y noreste del país. Se actualiza a media mañana.
Meteorología indica que “una perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”.
Rige advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes para 7 departamentos
