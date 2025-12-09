RECIBÍ EL NEWSLETTER
MAL TIEMPO

Rige una advertencia amarilla del Inumet por persistencia de lluvias abundantes

La advertencia amarilla por persistencia de lluvias abundantes rige para una zona del norte y noreste del país. Se actualiza a media mañana.

lluvia-paysandu-24-mayo
Alerta-Amarulla

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publica este martes de mañana una advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes, que rige para una zona del norte y noreste del país, (ver mapa abajo).

Meteorología indica que “una perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”.

Alerta-Amarulla
rige advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes para 7 departamentos
Rige advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes para 7 departamentos
