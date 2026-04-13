Retiran campamentos de personas en calle en Punta del Este y Maldonado: "Todos los días se está sacando gente"

Fernando Servetto, director de Aseo Urbano – IDM.

La Intendencia de Maldonado y Prefectura están retirando campamentos armados por personas que viven en la calle. El último operativo se realizó en la parada 29 de la playa Mansa, tras una denuncia de vecinos.

“Todos los días se está sacando gente de un lugar diferente, el trabajo es permanente (…) Se sacó el campamento (de la parada 29), toda la mugre, y ya está en óptimas condiciones”, dijo a Subrayado Fernando Servetto, director de Aseo Urbano de la comuna.

Prefectura “está recorriendo y monitoreando”, afirmó el jerarca. Y agregó: “Encontrás gente por todos lados en Punta del Este y Maldonado”.