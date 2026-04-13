La Intendencia de Maldonado y Prefectura están retirando campamentos armados por personas que viven en la calle. El último operativo se realizó en la parada 29 de la playa Mansa, tras una denuncia de vecinos.
Retiran campamentos de personas en calle en Punta del Este y Maldonado: "Todos los días se está sacando gente"
Hay denuncias a diario y “todos los días se está sacando gente de un lugar diferente”, dijo el director de Aseo Urbano de la Intendencia.
“Todos los días se está sacando gente de un lugar diferente, el trabajo es permanente (…) Se sacó el campamento (de la parada 29), toda la mugre, y ya está en óptimas condiciones”, dijo a Subrayado Fernando Servetto, director de Aseo Urbano de la comuna.
Prefectura “está recorriendo y monitoreando”, afirmó el jerarca. Y agregó: “Encontrás gente por todos lados en Punta del Este y Maldonado”.
Seguí leyendo
Anuncian plan anual para personas en la calle y cambiar refugios por "viviendas de acompañamiento social", dijo Civila
Temas de la nota
Lo más visto
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS
Comienzo de semana agradable, pero el martes desmejora con lluvias y el miércoles agrega tormentas
LEGISLADORES DE ENTRE RÍOS
Diputados argentinos quieren que "Uruguay se comprometa por escrito" a relocalizar planta de hidrógeno verde
ataque a tiros
Mataron a un joven de 24 años de varios disparos cuando iba en moto en Nuevo París
TRIPLE CRIMEN
Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
BUNDESLIGA
Dejá tu comentario