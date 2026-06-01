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violencia

Un hombre grave al ser baleado en la cara cerca de la Fortaleza del Cerro

La víctima se encontraba con un amigo, quien lo trasladó en grave estado al Hospital del Cerro.

Foto: Subrayado. Policía trabaja cerca de la Fortaleza del Cerro.

Foto: Subrayado. Policía trabaja cerca de la Fortaleza del Cerro.

Un hombre fue baleado en la cara cuando se encontraba cerca de la Fortaleza del Cerro, a primera hora de la tarde de este lunes. Se encuentra en estado grave, según dijeron fuentes policiales a Subrayado.

La víctima estaba acompañada de un amigo, quien lo trasladó al Hospital del Cerro donde está siendo asistido en primera instancia. Los médicos evaluarán su situación y posiblemente dispondrán su traslado a otro centro asistencial para intervenirlo.

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Foto: Subrayado. Policía en la zona de la Fortaleza del Cerro, Montevideo.
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