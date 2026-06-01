Un hombre grave al ser baleado en la cara cerca de la Fortaleza del Cerro

Foto: Subrayado. Policía trabaja cerca de la Fortaleza del Cerro.

Un hombre fue baleado en la cara cuando se encontraba cerca de la Fortaleza del Cerro, a primera hora de la tarde de este lunes. Se encuentra en estado grave, según dijeron fuentes policiales a Subrayado.

La víctima estaba acompañada de un amigo, quien lo trasladó al Hospital del Cerro donde está siendo asistido en primera instancia. Los médicos evaluarán su situación y posiblemente dispondrán su traslado a otro centro asistencial para intervenirlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2061503443211022669&partner=&hide_thread=false Un hombre fue baleado en la cara cuando se encontraba cerca de la Fortaleza del Cerro. Estaba con un amigo, quien lo trasladó al hospital del barrio. Informa @eugescogna | https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/YtIMGixmao — Subrayado (@Subrayado) June 1, 2026

La escena del ataque fue en Polonia y Barcelona. Allí policías de URPM IV, quienes llegaron en primera instancia al lugar, hallaron manchas de sangre. Es una zona donde se han reportado varios disparos y otros hechos violentos en las últimas semanas.