Un hombre fue baleado en la cara cuando se encontraba cerca de la Fortaleza del Cerro, a primera hora de la tarde de este lunes. Se encuentra en estado grave, según dijeron fuentes policiales a Subrayado.
Un hombre grave al ser baleado en la cara cerca de la Fortaleza del Cerro
La víctima se encontraba con un amigo, quien lo trasladó en grave estado al Hospital del Cerro.
La víctima estaba acompañada de un amigo, quien lo trasladó al Hospital del Cerro donde está siendo asistido en primera instancia. Los médicos evaluarán su situación y posiblemente dispondrán su traslado a otro centro asistencial para intervenirlo.
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Un adolescente de 17 años fue baleado en el pecho cerca de la Fortaleza del Cerro y está grave
La escena del ataque fue en Polonia y Barcelona. Allí policías de URPM IV, quienes llegaron en primera instancia al lugar, hallaron manchas de sangre. Es una zona donde se han reportado varios disparos y otros hechos violentos en las últimas semanas.
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